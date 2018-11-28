Действительно ли завтрак является самым важным блюдом дня?

28.11.2018 07:57



Мы все слышали, что более здоровые люди не пропускают завтрак. Но означает ли это, что завтрак делает нас здоровее и способствует потере веса?

Одна из самых распространенных фраз, которую мы слышим, это то, что завтрак - самая важная еда в день. Многие из нас вырастают, полагая, что пропустить завтрак - это диетическая ошибка. Тем не менее, ключ к тому, почему завтрак должен быть важен состоит в том, чтобы съев его восстановить организм после проведенной ночи, пишет ВВС.

«Тело использует много энергии для роста и восстановления в ночное время», - объясняет диетолог Сара Элдер. «Употребление сбалансированного завтрака помогает увеличить нашу энергию, а также белок и кальций, используемые в течение всей ночи».

Но есть широко распространенные разногласия относительно того, должен ли завтрак сохранять свое первое место в иерархии блюд. Было проведено много исследований на этот счет, также как и по вопросу пользы отсутствия завтрака и того, какие продукты полезно употреблять во время завтрака. Было даже одно утверждение академика о том, что завтрак «опасен». Итак, какова реальность? Является ли завтрак необходимым началом дня?

Исследователи из Университета Суррея и Университета Абердина находятся на полпути чтобы ответить на этот вопрос. В основе исследования лежит изучение того, как время, в которое мы едим, влияет на массу тела. Ранние результаты показывают, что завтрак полезен для контроля веса. Вместе с тем, было установлено, что завтрак влияет не только на вес. Пропуск завтрака был связан с 27% повышенным риском сердечных заболеваний, на 21% более высоким риском диабета типа 2 у мужчин и на 20% повышенным риском диабета типа 2 у женщин.

И хотя нет никаких убедительных доказательств того, что мы должны есть и когда, консенсус состоит в том, что мы должны слушать наши собственные тела и есть, когда мы голодны.

«Завтрак является самым важным для людей, которые голодны, когда они просыпаются», - говорит Александра Джонстон, один из авторов исследования.

В конце концов, ключ может состоять в том, чтобы помнить о том, чтобы не переусердствовать с какой-либо одной едой, а скорее смотреть на то, как мы едим весь день.