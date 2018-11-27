Вымершие «Сибирские единороги» прогуливались по Земле вместе с современными людьми

27.11.2018 23:59



Весивший до 7,700 фунтов Elasmotherium sibiricum - вымерший волосатый носорог, широко известный как «сибирский единорог», считался исчезнувшим до 200 000 лет назад. Обновленный анализ окаменелостей предполагает, что этот грозный вид все еще существовал около 39 000 лет назад, и условия Ледникового периода, а не человеческие охотники, способствовали его исчезновению, пишет GizModo.

Палеонтологи знают около 250 видов носорогов, из которых только пять до сих пор существуют. Среди самых зрелищных из этих носорогов был Elasmotherium sibiricum - сибирский единорог. Для неандертальцев и современных людей, которые жили рядом и, возможно, охотились за этим массовым существом в Восточной Европе и Центральной Азии, это должно было быть впечатляющим и глубоко запугивающим зрелищем. Ископаемые данные свидетельствуют, что Elasmotherium весил более 3,5 тонн, был покрыт толстым слоем волос и имел рог библейских пропорций, возможно, длиной до трех футов (1 метр).

В конце концов впечатляющий сибирский единорог вымер. Предыдущие датировки ископаемых предполагали дату истечения срока в какой-то момент между 200 000 и 100 000 лет назад задолго до крупномасштабного позднего четвертичного мегафаунального исчезновения, которое обрушилось около 40 000 лет назад. Новое исследование, опубликованное на этой неделе в Nature Ecology & Evolution, теперь предлагает более надежную оценку, датируемую кончиной Elasmotherium в какой-то момент между 39 000 и 35 000 лет назад. Таким образом, исчезновение сибирских единорогов теперь может быть связано с событием, которое стало свидетелем конца шерстистого мамонта, ирландского лося и саблезубых кошек.

Для исследования международная команда ученых из Великобритании, Нидерландов и России более подробно рассмотрела 23 экземпляра Elasmotherium, в том числе древний череп, хранящийся в Музее естественной истории. Улучшенный метод радиоуглеродного датирования привел к пересмотренным датам гашения; многие образцы были высечены в материалах консервации, что требует тщательной подготовки к датировке углерода.

«Некоторые из образцов, которые мы изучали, были очень загрязнены, что сделало радиоуглеродное датирование очень сложным», - говорится в заявлении исследователя из Археологической школы Оксфорда Тибота Девизе. «По этой причине мы использовали новый метод извлечения одной аминокислоты из коллагена кости, чтобы обеспечить очень точные результаты».

Эти носороги, как мы теперь знаем из нового исследования, жили во время Ледникового периода непосредственно перед последним ледниковым максимумом - этапом, на котором ледяные покровы покрывали наибольшую площадь, около 26 500 лет назад. В этот период Земля была подвержена резким изменениям климата, вызвав засуху, опустынивание, падение уровня моря и неуклонное вторжение ледников. Эти климатические нарушения оказались фатальными для многих видов, среди которых Elasmotherium. Для сибирского единорога это означало потерю среды обитания и, как следствие, исчезновение критического источника пищи. Исследования показывают, что носороги с их высокоспециализированным пастбищным стилем жизни и естественным низким уровнем численности населения не могут достаточно быстро адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Меняющийся климат, а не люди, были ответственны за исчезновение E. sibiricum. Интересно, что это вывод, который хорошо сочетается с аналогичными, но не связанными с данной работой исследованиями , в которых ученые утверждают, что люди не несут ответственности за многие мегафаунальные исчезновения ледникового периода. К сожалению, то же самое нельзя сказать о продолжающемся шестом массовом вымирании, что, безусловно, является нашей ошибкой.