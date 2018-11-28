ФСБ составила черный список музыкантов

28.11.2018 07:08



Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что у ФСБ есть специальный "черный" список музыкантов, пишет Лента.ру. По его словам, те из представителей поп-культуры, кто попал в данный список, лишаются права выступать в регионах. Источник своей информации Чиков раскрывать отказался.

Это заявление было сделано после того, как полиция Перми остановила концерт группы IC3PEAK. Выступление было прекращено, а музыкантов сопроводил в гостиницу сотрудник ФСБ. После данного происшествия все площадки Перми отказались принять у себя музыкантов и им пришлось отменить концерты.