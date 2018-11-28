Обвинение по делу Бутиной против ее перевода из одиночной камеры

28.11.2018 06:43



Защита россиянки Марии Бутиной, которую снова перевели в одиночную камеру, подала прошение о переводе ее на обычный режим в связи с ухудшением здоровья, пишет РИА Новости. Тем не менее, обвинение выступает против такого шага.

Напоминаем, что Мария Бутина в настоящее время находится в тюрьме США. Ее обвиняют в работе на территории страны иностранным агентом без предварительной регистрации в качестве такового. В случае признания ее виновной, Бутиной может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам защиты россиянки, все обвинения против нее являются ложными, а в США она находилась с целью обучения в одном из вузов страны.