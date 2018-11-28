Владимир Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых

28.11.2018 06:27



Глава России Владимир Путин подписал ряд законов, согласно которым в России вводится эксперимент по взиманию с самозанятых граждан налога на профессиональный доход, пишет РИА Новости. Эксперимент начнется с 1 января 2019 года и будет проходить в течение 10 лет в Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях. Так, самозанятые, которые перейдут на уплату НПД будут освобождены от уплаты НДФЛ. Они будут платить налог в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Доход самозанятых, которые будут иметь право перейти на уплату НПД, не должен превышать 2,4 млн рублей в год.