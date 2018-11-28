Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

28.11.2018 06:00



Украинский лидер Петр Порошенко выступил с заявлением о том, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Россией, пишет РБК. Об этой угрозе со стороны РФ Порошенко рассказал ссылаясь на данные резведслужбы страны. По его словам, Россия увеличила военный контингент на всей протяженности границы с Украиной, в связи с чем Порошенко ожидает скорого наземного вторжения. Именно по этой причине, для того, чтобы избежать эскалации конфликта, Совет национальной безопасности и обороны страны решил ввести военное положение.