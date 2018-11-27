Песков прокомментировал слова Порошенко про попытку связаться с Путиным

27.11.2018 22:28



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы пытался связаться с Владимиром Путины после происшествия в Керченском проливе, но не получил ответа от российского лидера, и был вынужден обратиться за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель, пишет РИА Новости. По словам Пескова, не было никаких контактов между лидерами России и Украины.