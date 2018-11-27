ЦРУ: в Сибири пришельцы расправились с военными, обратив их в камень

27.11.2018 22:51



Согласно рассекреченному докладу ЦРУ, в 1993 году над российской военной базой в Сибири был сбит НЛО. В отчете также говорится о том, что 23 российских солдата были обращены в камень вышедшими из сбитого аппарата гуманоидами.

После распада СССР многие документы советской разведки попали в руки к американским спецслужбам, в том числе и досье объёмом 250 страниц, включающее в себя фото и свидетельства очевидцев.

В отчёте говорится, что над военной базой в Сибири ракетой класса «земля - воздух» был сбит бесшумный, низколетящий объект в форме тарелки. После крушения НЛО из рухнувшего аппарата выбрались 5 пришельцев. Все они были невысокого роста с большими головами и большими черными глазами. Существа слились в белый сферический шар, который начал гудеть и жужжать. Потом он взорвался, и солдаты, смотревшие на него, обратились в камень. О случившемся сообщили двое выживших военных, которые находились в тени и были менее подвержены необычному излучению.

Останки окаменевших военнослужащих были переданы в исследовательскую лабораторию, расположенную под Москвой.

Ученые не смогли определить природу данного излучения. Они констатировали тот факт, что оно практически мгновенно изменило структуру организма подвергшихся его воздействию людей, трансформировав ее в субстанцию с таким же молекулярным строением, как у известняка.

В Центральном разведывательном управлении отметили, что если данные советской разведки подлинные, то это чрезвычайно угрожающий факт.

«Оружие и технологии пришельцев находятся за гранью нашего понимания», - цитирует express.co.uk их комментарий.

В то же время издание отмечает, что нужно с осторожностью относиться к онлайн-публикациям, размещаемым Центральным разведывательным управлением в Сети, так как они могут содержать дезинформацию.