Арестованы 12 украинских моряков за нарушение границы РФ

27.11.2018 21:41



Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте 12 украинских моряков, которые были арестованы ФСБ за незаконное пересечение границы РФ, пишет ТАСС. Моряки пробудут в СИЗО в течение двух месяцев до 25 января 2019 года. Если в дальнейшем судом они будут признаны виновными в совершении правонарушения, им может грозить до шести лет тюрьмы. Мера пресечения для оставшихся 12 военнослужащих Украины будет избрана судом в среду.