ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

27.11.2018 20:00



Два документа, которые были изъяты у задержанных украинских моряков, были опубликованы Федеральной службой безопасности России, сообщает RT. В одном из них «чёрным по белому» указано, что экипажу судна необходимо проплыть из Одессы к Бердянску максимально «скрытно». Во втором, рукописном документе, содержатся инструкции и нормативные требования, касательно установленных правил прохождения Керченского пролива. Тем самым подтверждается информация о том, что экипажи украинских судов были целиком и полностью осведомлены о том, что их действия являются противоправными, а они являются нарушителями государственной границы России.