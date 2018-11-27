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Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства

27.11.2018 20:40
Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев ответил на расследование, проведенное Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального, касательно наличия у него гражданства Великобритании, пишет РБК. Брилев подчеркнул, что никогда этого и не скрывал, и своевременно оповестил о наличии второго гражданства как свое руководство, так и соответствующие миграционные службы России в соответствии с законодательством. Что же касается денег на покупку жилья в Лондоне, то, по его словам, здесь все абсолютно прозрачно и специальным финансовым службам об этом известно. Также Брилев подтвердил отсутствие у его супруги гражданства Великобритании.

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
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