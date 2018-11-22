Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева

22.11.2018 19:13



Российский политик – Алексей Навальный, провёл расследование, итогом которого стала информация, сообщающая о наличии британского подданства телеведущего канала «Россия» - Сергея Брилева, сообщает РБК. Данные были получены Фондом по борьбе с коррупцией, во главе которого стоит Алексей Навальный, из открытых Британских источников. Подобная информация была получена посредством информации о жене Брилева – Ирине Брилевой, на которую оформлена квартира в Лондоне, а также лондонская коммерческая фирма, занимающаяся недвижимостью. Кроме того, супруги Брилевы фигурируют в Лондонской базе избирателей, что не представляется возможным, при наличии одного лишь российского паспорта.