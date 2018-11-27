Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт

27.11.2018 19:47



Школьникам в Санкт-Петербурге дали домашнее задание: написать папе письмо на фронт, сообщает «Российская газета». Волну возмущения подняла женщина, чья дочка во время выполнения данного домашнего задания разрыдалась, живо представив подобную ситуацию в своей семье. Тем не менее, данное задание входит в утвержденную Министерством образования образовательную программу, комплексно и наглядно преподносящую события Великой отечественной Войны. Таким образом авторы методического пособия хотят показать современным школьникам все тяготы и невзгоды, которые испытал народ нашей страны во время великого военного противостояния.