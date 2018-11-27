На Украине возникла путаница с введением военного положения

27.11.2018 18:57



Украинская газета «Урядовый курьер», являющаяся изданием центрального аппарата власти Украины, по ошибке напечатала указ о введении военного положения сроком на 60 суток, вместо 30, сообщает «bfm.ru». Украинское правительство заявило, что ответственные за ошибку будут административно наказаны, а выпуск газеты перепечатан. Кроме того, появилась информация о том, насколько сильно повлияет военное положение на жизнь рядовых граждан: из десяти областей, где ввели военное положение, нельзя будет выехать до его окончания, поэтому наблюдаются массовые выезды из озвученных регионов, пока есть такая возможность. В остальном все останется также, как и было, а рядовые граждане, в подавляющем большинстве, считают, что положение будет введено только лишь «формально», без каких-либо активных действий.