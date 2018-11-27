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В Госдепе прокомментировали отказ Венгрии экстрадировать двух россиян

27.11.2018 18:20
В Госдепе прокомментировали отказ Венгрии экстрадировать двух россиян

Госдеп США дал свои комментарии по поводу отказа властей Венгрии от экстрадиции двух граждан России, сообщает RT. Правительство США подозревает двух граждан России в незаконной торговле оружием, поэтому Венгрии был адресован запрос об экстрадиции подозреваемых на территорию Америки, на что они получили отказ. Венгрия, в свою очередь, передала задержанных в распоряжение России. Американские власти возмущены подобным решением и ссылаются на двусторонний договор об экстрадиции, заключенный США и Венгрией, а также высказывают свои опасения, что на родине, подозреваемые в преступлении не понесут ответственности за свои деяния. Тем самым Венгрия дала понять, что она не собирается руководствоваться указаниями со стороны США.

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