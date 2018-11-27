Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб

27.11.2018 16:57



Крупные бизнесмены направили в Министерство финансов России заявок на инвестирование в определенные проекты на общую сумму в 14,5 триллионов рублей, сообщает РБК. Государство обещает подобным инвесторам налоговые вычеты и возвраты, а также дополнительные льготы и послабления. Всего в данной программе приняли участие 54 бизнесмена, направив запросы на реализацию 207 проектов. Характер и функции проектов не разглашаются. Также с данными инвесторами начали проводить еженедельные собрания, на которых обсуждаются условия и результаты инвестиционной деятельности.