В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

27.11.2018 16:35



Украинские моряки, задержанные в ходе происшествия в Керченском проливе, начали давать показания, в рамках уголовного делопроизводства, однако командование ВМС Украины заявили о том, что их показания не правдивы и даны «под давлением» российских спецслужб, сообщает «Газета.ру». Представители ВМС Украины заявили, что у двух из трёх моряков, давших показания, есть родственники в Крыму и, якобы, именно этим фактом осуществляется моральное давление и шантаж моряков. Сами же моряки заявили, что они намеренно совершили провокацию, подчиняясь указаниям представителей СБУ, которые присутствовали на борту кораблей-нарушителей.