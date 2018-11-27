Кудрин назвал экономику России «застойной ямой»

27.11.2018 15:55



Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату России, заявил, что Российская экономика находится в «застойной яме», сообщает «Газета.ру». В течении последних десяти лет экономика страны прогрессирует всего на 1% в год, что является аналогичным показателем периода с -90 по -98 год, когда страна пребывала в ошеломлении после распада Советского союза. По прогнозам экспертов, рост экономики России не ускорится, вплоть до 2021 года.