Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника

27.11.2018 15:11



Вице-президент группы компаний «Mail.ru» - Анна Артамонова, сообщила о разработке голосового помощника, сообщает «Звезда». Разработка проекта ведётся под рабочим названием «Маруся». По её словам, на текущий момент ведётся разработка функциональной составляющей голосового помощника. Новый помощник предполагается внедрить во все продукты Mail.ru, а также в ряд продукции, не относящейся к компании, но в какую именно – не уточняется.