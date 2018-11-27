Критический дефект нашли на стартовом столе космодрома Восточный

27.11.2018 14:51



Стартовый стол космодрома «Восточный» находится в аварийном состоянии, сообщает РБК. В ходе внутренней технической проверки был выявлен ряд повреждений стартовой площадки. Согласно техническим отчетам, проблема заключается в разрушении швов площадки, а также, гидроизоляционного контура и системы отвода дождевой воды. На текущий момент составляется техническое задание и ведутся соответствующие расчёты, чья примерная стоимость, приблизительно, будет равна 5 млн. рублей.