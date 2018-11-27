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В Верховной раде уточнили области введения военного положения

27.11.2018 14:37
В Верховной раде уточнили области введения военного положения

Верховная рада подтвердила принятие военного положения в Украине, но не по всей стране, а в так называемых «русских» областях, где преобладает русскоязычное население, сообщают РИА новости. Военное положение введено в данных регионах сроком на один месяц, до 26 декабря. Первоначально Пётр Порошенко подписал указ о введении режима военного положения на 2 месяца, однако, затем, сократил срок до 30 дней, с целью недопущения срыва выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

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