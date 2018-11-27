В Москве закончилась реконструкция стадиона «Динамо»

27.11.2018 13:03



На столичном стадионе «Динамо» закончилась реконструкция, которая продолжалась много лет. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что на днях было выдано официальное разрешение на эксплуатацию спортивной арены. Сообщается также, что реконструкция знаменитого стадиона, который под одной крышей объединит два объекта, обошлась в девять миллиардов рублей.