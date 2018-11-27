В СБУ признали, что на борту задержанных в Черном море кораблей ВМС были сотрудники спецслужб

27.11.2018 12:28



В СБУ признали, что на борту задержанных в Черном море военных кораблей находились представители спецслужбы. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление сделал глава СБУ Василий Грицак. Кроме этого, как отметили в ведомстве, задержанные офицеры выполняли задачи по «контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины». В СБУ отметили, что будут делать все, чтобы освободить «пленников».