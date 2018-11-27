Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили инцидент в Черном море

27.11.2018 09:47



Глава России Владимир Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. Уточняется, что беседа состоялась после инициативы Германии. Главной темой стал инцидент, который произошел 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Путин отметил, что это были провокационные действия со стороны Украины, а также нарушение международного права со стороны украинских военных судов.