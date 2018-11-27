ВТБ обвиняет украинские суды в рейдерстве

27.11.2018 11:16



На Украине суды в неправомерном порядке затягивают рассмотрение жалоб, которые подает ВТБ на арест активов и акций, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Как отметили в организации, этот факт, по сути, остановил работу ВТБ на территории Украины. В сообщении также говорится о том, что, несмотря на то, что ВТБ пытается оспорить данное решение, вердикты, которые выносят украинские суды, представляют собой ничто иное как «рейдерский захват активов».