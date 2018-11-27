В Крыму прокомментировали введение военного положения на Украине

27.11.2018 08:35



На полуострове уже прокомментировали введением военного положения в Украине. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что для Крыма происходящее в соседней стране опасности не представляет, поскольку у региона есть все силы и средства.

«…Крым защищен и превращен в неприступную крепость, как и вся Россия». — заявил Аксенов. Добавив, что за нарушением российской границы следует уголовное наказание.

Напомним, что ранее сообщалось о введении в дух украинских областях военного положения.