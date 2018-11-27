27.11.2018 08:07



В то время как большая часть нашей ДНК находится в ядре клетки, некоторые из наших генетических кодов хранятся внутри митохондрий, так называемых «электростанций клетки». Обычная точка зрения заключается в том, что эта митохондриальная ДНК (или мтДНК) унаследована только от матерей, но новые данные свидетельствуют о том, что это совсем не так, пишет ScienceAlert.

Новое исследование, проведенное генетиком Taosheng Huang из Медицинского центра детской больницы Цинциннати, показывает, что человеческая митохондриальная ДНК может быть унаследована от отца. Открытие было сделано в знаменательном случае, который начался с лечения больного четырехлетнего мальчика.

Так, ребенок, который проявлял признаки усталости, мышечной боли и других симптомов, был оценен врачами и протестирован, чтобы узнать, имеет ли он митохондриальное расстройство. Когда Huang провел тесты, он не мог понять результаты, которые вернулись.

«Это невозможно», - говорил он.

Причина, по которой Huang был настолько шокирован, заключалась в том, что результаты мальчика показали микс, называемый гетероплазмой, в его митохондриальной ДНК, которая состояла из более чем только материнского кода.

Хотя есть свидетельства передачи отцовской мтДНК у других видов, существование этого явления у людей обсуждалось, но никогда прежде не было выявлено.

«Наши результаты показывают, что, хотя центральная догма о материнском наследовании мтДНК остается в силе, есть некоторые исключительные случаи, когда отцовская мтДНК может быть передана потомству», - объясняют авторы исследования.

И хотя эти случаи могут быть исключительными, они не обязательно столь редки, как могли подумать ученые.