Космический аппарат NASA InSight успешно опустился на Марс

26.11.2018 23:43



Спустя почти семь месяцев и более 300 миллионов миль космический корабль NASA InSight коснулся Марса, пишет HuffPost.

Неожиданная посадка, которая последовала за тем, что инженеры назвали «семь минут террора», поскольку робот, быстро замедлялся с 12 300 до 5 миль в час, является первой попыткой NASA совершить посадку на Красной планете за шесть лет.

По данным NASA, с 1960 года различные национальные космические агентства совершили 44 аналогичных попытки высадиться на Марс, но только 18 из них были полностью успешными.

«Мы изучали Марс с орбиты и с поверхности с 1965 года, изучая его погоду, атмосферу, геологию и химию поверхности», - сказала Лори Глазз, исполняющий обязанности директора отдела планетарной науки в NASA. «Теперь мы, наконец, будем исследовать Марс внутри и углублять понимание нашего земного соседа, поскольку NASA готовится отправить людей-исследователей глубже в солнечную систему».

Путешествие робота было особенно мучительным для его команды ученых и инженеров, которые не контролировали его, когда он достиг атмосферы Марса. Вместо этого команда NASA по вводу, спуску и посадке (EDL) провела месяцы, предварительно запрограммировав посадку космического корабля, основывая свои расчеты на метеорологических отчетах, полученных ими от орбитального аппарата NASA «Марс-разведка».

Примерно за два часа до того, как InSight начал свою посадку, команда EDL сделала некоторые окончательные настройки траектории полета космического корабля, прежде чем он выполнил свою посадку на Красную планету.