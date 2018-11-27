На глазах у очевидцев два НЛО слились в одно целое

27.11.2018 02:15



В Польше местным жителям удалось стать очевидцами необычного явления. В светлое время суток в небе появились сразу два НЛО.

Один объект по своим размерам превосходил другой в несколько раз, при этом они совершали вращательные движения. В какой-то момент малый объект «пристыковался» к более крупному. При этом невозможно точно сказать совершили они движение навстречу друг другу перед слиянием, либо двигался лишь один из них.

Увиденное шокировало очевидцев. Впоследствии было выдвинуто множество версий, в том числе со стороны уфологов. Прозвучали такие версии как испытание секретного оружия, капсула для возврата зондов инопланетян, завершивших миссию и другие.

Другие случаи слияния НЛО

Аналогичный случай слияния неопознанных летающих объектов был зафиксирован в 2016 году в Англии. В небе присутствовало сразу несколько светящихся объектов, которые попеременно соединялись и разъединялись, образуя разные формы.

Несмотря на то, что очертания НЛО были видны не четко, тем не менее, в отдельных местах они напоминали корабли искусственного происхождения. Некоторые летающие фрагменты этого «чуда» совершали замысловатые пируэты, формируя в небе различные фигуры. Очевидцам оставалось лишь наблюдать и удивляться.