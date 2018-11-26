Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

26.11.2018 18:14



Компания «Google» проигнорировала требования Роскомнадзора о запрете выдачи в поисковых запросах ссылок на запрещённый контент, на основании этого было заведено административное делопроизводство в отношении компании-нарушителя, сообщает «Газета.ру». Компания не уложилась в сроки исполнения требований Роскомнадзора, поэтому будет оштрафована. Размер штрафа по данной статье об административных правонарушениях составит порядка 700 тыс. рублей, а делопроизводством займётся не суд, а сам исполнительный орган.