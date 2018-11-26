Москалькова рассказала о состоянии троих раненых украинских моряков

26.11.2018 18:00



Татьяна Москалькова, занимающая пост Уполномоченной по правам человека в России, сообщила о состоянии задержанных моряков из Украины, сообщает «Газета.ру». По её словам, все трое находятся в Керченской больнице и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их состояние оценивается как стабильно хорошее. Напоминаем, что во время задержания Украинских кораблей, нарушивших государственную границу России, трое украинских моряков получили ранения.