Появилось видео с задержанными кораблями Украины в порту Керчи

26.11.2018 17:41



В сети интернет появилась видеозапись, на которой запечатлены три морских судна, принадлежащих Украине и которые были задержаны российской пограничной службой ФСБ, сообщают «Известия». Видеозапись была предоставлена представителями ФСБ России. Корабли были задержаны в Керченском проливе, в результате провокации со стороны Украинских моряков. Существует предположение, что моряки выполняли поручение Петра Порошенко, с целью спровоцировать российскую погранслужбу, дабы был повод объявить в Украине военное положение. Военное положение отсрочит выборы президента Украины, что, предположительно, является целью всех событий последних дней.