Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки

26.11.2018 16:55



Новая программа субсидирования ипотеки была предложена Министерством строительства России, сообщают РИА новости. Об этом сообщил Владимир Якушев, возглавляющий ведомство. Согласно его выступлению, министерство предложит новую программу, основанную на субсидировании ипотечных кредитных процессов, целью которой является налаживание благоприятной обстановки на рынке ипотечных услуг. Ключевые подробности не озвучивались, но Якушев пообещал, что проект будет очень амбициозным.