Радикалы забросали файерами генконсульства России в Одессе и Харькове

26.11.2018 16:45



Радикально настроенные активисты Украины, забросали дымовыми шашками и яйцами Российские посольства в Харькове и Одессе, сообщает «Российская газета». Изначально, митингующие требовали встречи с консулом России, но не дождавшись его, начали закидывать посольство дымовыми шашками, яйцами и сигнальными факелами. Всего, по примерным подсчётам, около 200 человек принимали участие в беспорядках. Присутствовавшие при этом многочисленные сотрудники полиции предпочли не вмешиваться и безмолвно стояли преграждающей линией между посольством и нападавшими.