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Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

26.11.2018 11:24
Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

Ушел из жизни знаменитый диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Как передает РИА Новости, об этом в своем инстаграме сообщил артист Ефим Шифрин. Юрию Ковеленову было 79 лет.

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — пишет Шифрин.

Легендарный диктор был ведущим программы «Время» в период с 1965 по 1995 года. Именно он зачитывал постановления ГКЧП в ходе августовского путча в 1991 году. А в 1993 году Ковеленов был членом дежурной бригады во время штурма «Останкино».

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