Только 5% японцев согласны, чтобы Россия передала два острова

26.11.2018 10:09



В Японии вновь подняли тему так называемого «возвращения» островов. Как передает РИА Новости со ссылкой на «Никкэй», только 5% жителей страны согласны, чтобы Россия передала только два острова, а не четыре (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи).

Итоги опроса показали, что 46% жителей Японии поддерживают сначала передачу двух островов, и потом еще двух. А вот 33% респондентов считают, что Россия должна передать сразу все острова. За два острова проголосовало только 5% опрошенных.