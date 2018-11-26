Чечня – самый трезвый регион России

26.11.2018 09:05



В России оценили трезвость регионов, и по итогам исследования федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК составили рейтинг. Итоги можно увидеть на официальном сайте проекта. Как сообщается, оценка составлялась с учетом шести разных критериев: начиная от числа умерших от отравления алкоголем и заканчивая нарушениями, которые имеют отношение к незаконному производству.

В итоге пятерка «самых трезвых» лидеров России выглядит так: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).