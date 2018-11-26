Украинские корабли, нарушившие границу РФ, арестованы

26.11.2018 05:41



Как сообщили в ФСБ, три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" арестованы. Они будут доставлены в керченский порт, пишет ТАСС. Также, в ФСБ сообщили, что во время задержания украинских судов российские пограничники вынуждены были открыть огонь, в результате чего пострадали три военнослужащих Украины. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.