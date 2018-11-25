Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России

25.11.2018 11:42



Как сообщили в пресс-службе ФСБ около 7:00 мск 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу, пишет РБК. Согласно полученной информации, украинская сторона не запрашивала разрешение на проход своих кораблей в российской территориальной зоне. Сообщается, что украинские корабли "опасно маневрируют" и не реагируют на требования пограничной службы России.

Тем не менее, украинская сторона заявила, что запрос на проход военных кораблей из одесского порта в порт Мариуполя был ранее направлен российским властям. Также, сообщается о таране российским пограничным кораблем украинского буксира, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

Известно, что в Керченский пролив украинские суда войдут около 12:30 мск.