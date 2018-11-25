В объектив известного мурманского фотографа попал НЛО

25.11.2018 22:11



На фото отчетливо виден светящийся объект неизвестного происхождения, который произвел в ночном небе определенный вираж в виде петли. По всей видимости, траектория полета могла быть более замысловатой, если бы выдержка фотоснимка была более продолжительной.

Снимок был сделан мурманским фотографом Александром Степаненко в процессе съемки северного сияния. По словам автора фото, на западном небосклоне ниже Млечного пути появилось что-то непонятное в момент съемки полярного сияния.

Оригинальное фото:

Фото: А. Степаненко

Степаненко обратился к своим подписчикам в "ВКонтакте" с вопросом: «Может, кто-то сможет объяснить это загадочное явление?» и заметил что снимок был сделан с продолжительностью выдержки 10 сек и не подвергался обработке в Фотошопе.