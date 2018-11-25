Ученые нашли эффективный способ бросить курить

25.11.2018 12:05



Канадские ученые доказали, что общественное осуждение курения усиливает мотивацию курильщиков отказаться от этой вредной привычки, пишет N+1. Так, специалисты провели эксперимент, в котором на пачках сигарет размещали лица людей, на которых было написано отвращение, испытываемое к курильщику. Результат исследования показал, что участники эксперимента, которые курили сигареты из таких пачек, чаще испытывали чувство стыда во время курения и заявляли о возросшем желании бросить курить.