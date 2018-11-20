Как долго могут жить люди?

20.11.2018 07:38



Наиболее распространенным фактором риска серьезных заболеваний является старость. Сердечная болезнь, рак, инсульт, неврологические состояния, диабет - все это радикально возрастает с наступающими годами. И чем старше человек, тем чаще он или она должен иметь множественные хронические болезни, пишет The New York Times.

Однако, существует значительный спор относительно того, как долго люди могут жить в оптимальных условиях. В 2016 году группа ученых заявила, что верхний предел составляет 115 лет. Но в июне текущего года исследователи, изучающие показатели смертности среди пожилых итальянцев, предположили, что ограничений вообще нет.

В исследованиях на животных за последние несколько десятилетий ученые начали понимать специфические клеточные и молекулярные процессы, которые вызывают ухудшение старости.

Один широко опубликованный исследователь в этой области, профессор эпидемиологии Университета штата Иллинойс в Чикаго, С. Джей Ольшански, считает, что существует верхний предел того, как долго мы можем жить - около 85 лет.

«Части тела, включая мозг, не предназначены для долгосрочного использования», - сказал он. «Мы видим последствия отодвигания пределов выживания: рост болезни Альцгеймера, деменции, проблемы с суставами и бедрами, потеря мышечной массы».

Доктор Ольшански выступает за расширение «диапазона здоровья, а не жизненного цикла».