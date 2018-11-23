Петр Порошенко заявил, Украина бесповоротно расстается с Россией

23.11.2018 08:39



Украинский лидер Петр Порошенко вновь поднял тему о том, что Украине необходимо стать членом НАТО и ЕС. По его словам, благодаря этому Украина бесповоротно сможет расстаться с Россией.

«Мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно», - подчеркнул Порошенко. Добавив, что у России не будет права вето на вступление Украины в НАТО или в ЕС. Также украинский глава завил о том, что, если бы страна была членом этих двух объединений, то она не потеряла бы Крымский полуостров.