Владимир Путин предложил не сажать в тюрьму за правонарушения небольшой тяжести

25.11.2018 11:26



Глава России внес на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за ряд правонарушений небольшой тяжести, пишет РИА Новости. Речь идет о правонарушениях, совершенных в сфере предпринимательства, таких, как присвоение или растрата денежных средств, плагиат и нарушение патентных прав, злоупотребление доверием и неисполнение обязательств по договорам и некоторых других. Освобождение от уголовной ответственности может быть предоставлено при условии возмещения ущерба и выплаты компенсации.