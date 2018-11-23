Владимир Путин потребовал конкретных результатов майских указов

23.11.2018 21:10



Во время заседания Государственного совет, глава России Владимир Путин потребовал от Правительства РФ и губернаторов областей обеспечить результаты выполнения майских указов, пишет Газета.ру. Президент напомнил, что для того чтобы изменить ситуацию в России к лучшему, необходимо добиться прорыва в таких наиболее важных областях, как здравоохранение, образование и инфраструктура, не забывая и о многих других направлениях работы.