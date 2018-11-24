В Москве рухнула часть бизнес-центра во время сноса

24.11.2018 11:48



Во время сноса бизнес-центра "Северянин", расположенного на улице Красная Сосна на севере столицы, произошло его обрушение, пишет РИА Новости. На кадрах, предоставленных телеканалом НТВ видно, как здание центра сложилось пополам, а его обломки вылетели на автомобильную дорогу вместе с облаком пыли. К счастью, все проезжающие в это момент автомобили смогли затормозить. Во время инцидента никто не пострадал.