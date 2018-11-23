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В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

23.11.2018 14:52
В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

В Москве появится рейтинг «шаурмы», после того как завершится процесс проверки розничных точек общепита, сообщают «Известия». Проверку осуществляет общественный проект «Безопасная столица». Итоги исследования будут представлены на всеобщий суд, посредством размещения на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях. Также имеется в планах использовать полученные результаты в мобильном приложении, которое специализируется на составлении отзывов, которые описывают различные розничные точки по продаже шаурмы.

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