Сигарообразный НЛО появился в небе над Калифорнией

24.11.2018 03:10



В прямом эфире телеканала «Sky 5» зрители обнаружили движущийся объект сигарообразной формы. Местные уфологи отреагировали незамедлительно, сообщив, что в небе над Калифорнией пролетел НЛО.

Объект появился из-за дымовой завесы, созданной пожарами. Он медленно перемещался и имел нечеткие очертания, словно пытался маскироваться.

Данное событие удивило калифорнийцев

В Сети развернулась объемная дискуссия. Многие пользователи согласились с версией внеземного происхождения «сигары», так как ее скорость наглядно отличалась от пролетевших несколькими секундами ранее двух самолетов. Другая часть пользователей предположила, что съемка велась с высокой точки и вместо неба на заднем фоне находится водохранилище Оровилл по которому и проплывало судно.

Пожары

Осень 2018 года для Калифорнии выдалась весьма трудной. Штат ведет борьбу сразу с несколькими масштабными пожарами, разрушившими сотни строений. В этой связи в нескольких калифорнийских округах вступили в силу режимы ЧС.