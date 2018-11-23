Обнаружена новая, ранее скрытая область мозга человека

23.11.2018 07:41



Человеческий мозг является самым сложным объектом в известной вселенной. Поэтому, несмотря на множество проведенных исследований, не удивительно, что мы все еще находим новые его части. После десятилетий картирования мозга людей и других млекопитающих и публикации множества книг и журнальных статей по этому вопросу профессор Джордж Паксинос обнаружил новую область человеческого мозга, которая, по его словам, может быть частью того, что делает нас уникальными, пишет NewAtlas.

Профессор Паксинос - всемирно известный картотектор мозга. Сейчас, работая в Neuroscience Research Australia (NeuRA), его картографические усилия раскрыли новую область мозга, которую он назвал Endorestiform Nucleus. Хотя он подозревал существование этой ранее скрытой области в течение 30 лет, только благодаря превосходным методам окрашивания и визуализации, доступным сегодня, она была обнаружена.

Функция Endorestiform Nucleus до сих пор неизвестна, но она расположена вблизи соединения мозга и спинного мозга в нижнем мозжечнике, области, которая объединяет сенсорную и моторную информацию для улучшения нашего баланса, осанки и точного управления движениями. По этой причине профессор Паксинос предполагает, что новый регион может играть роль в тонких двигательных функциях и может помочь в поиске лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и моторных нейронов.

И до сих пор, Endorestiform Nucleus кажется уникальной для людей.

«Эта область интригует, потому что она, кажется, отсутствует у обезьян и других животных, которых мы изучали», - говорит профессор Паксинос, добавив, что «эта область может быть тем, что делает людей уникальными, кроме нашего большего размера мозга».

Однако, профессор Паксинос еще не изучил мозг шимпанзе, чтобы узнать, есть ли у наших ближайших живых родственников эта недавно открытая область мозга, но это то, что он планирует сделать в ближайшие месяцы.