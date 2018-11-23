Минюст Украины отменил передачу Почаевской Лавры УПЦ МП

23.11.2018 23:16



Первый заместитель руководителя Минюста Украины Елена Сукманова заявила, что ведомством был отменен акт передачи Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет Интерфакс. По ее словам, передача прав на пользование была оформлена с нарушением законодательства. Тем не менее, какие именно нарушения были обнаружены комиссией она не уточнила.